Апелляция Барановской по алиментам от Аршавина потерялась в суде

Москва, 16 марта. Апелляция телеведущей Юлии Барановской по решению об уменьшении алиментов от футболиста Андрея Аршавина потерялась в суде, рассказала адвокат спортсмена Ирина Куликова.

Барановская и Аршавин прожили вместе девять лет, за это время у пары родились трое детей. Прошлой осенью футболист добился в Савеловском районном суде снижения алиментов. Согласно судебному решению, спортсмен должен выплачивать наследникам от Барановской не половину, а 3/8 своих доходов.

Однако телеведущую такой итог не устроил, поэтому она подала апелляцию. Как сообщила адвокат Аршавина в своих Instagram Stories, суд получил жалобу Барановской 21 декабря 2020 года.

«Я месяц назад, в феврале, была в канцелярии Савеловского районного суда. Там чисто случайно потеряли дело, но нашли и обещали после 15 марта отправить его в Мосгорсуд для рассмотрения апелляционной жалобы», — рассказала Куликова.

Представитель Аршавина специально снова приехала в Москву, чтобы проконтролировать процесс. В итоге рассмотрение жалобы Барановской назначили на 22 апреля. Адвокат футболиста назвала это нарушением сроков. Куликова возмущена данной ситуацией, поскольку решение суда об уменьшении алиментов ее клиента на детей от Барановской не вступит в силу, пока апелляция не будет рассмотрена.

Помимо наследников от телеведущей у Аршавина есть дочь от бывшей жены Алисы. Недавно мать футболиста подала иск к экс-невестке почти на 2 миллиона рублей.