Минтруд РФ может расширить перечень доступных для женщин профессий

Москва, 16 марта. Министерство труда и социальной защиты РФ планирует рассмотреть запрос о расширении перечня профессий, доступных для женщин, передает ТАСС.

Ранее глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко обратилась в Минтруд. Она предложила расширить перечень доступных для женщин профессий, передают «Известия». В ведомстве уточнили, что упомянутый запрос в Минтруд поступил, и пообещали рассмотреть его в установленный срок.

Перечень был утвержден министерством летом 2019 года. Туда попали работы, условия на которых можно расценивать как опасные либо вредные, что ограничивает работу для женщин. В начале текущего года перечень обновили. В него вошли порядка ста профессий.