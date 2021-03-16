Минфин РФ рассмотрит идею снизить НДС на стройматериалы

Москва, 16 марта. Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова с предложением снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование с 20% до 10%.

Парламентарий отметил, что в настоящее время на обеспечение граждан собственным жильем руководством страны применяются различные инструменты, включая льготные ипотечные программы. Однако, по мнению депутата, значительная часть россиян не может себе позволить приобрести недвижимость. Поэтому он считает необходимым выработать новые решения, направленные на снижение затрат, связанных с покупкой или строительством собственного жилья, передает RT.

По мнению Власова, одним из таких решений может стать снижение налоговой ставки на строительные материалы до 10%. Такая мера сделает недвижимость более доступной в России, убежден законодатель.

Основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров ранее в беседе с ФАН оценил влияние льготной ипотеки на рынок недвижимости. По мнению специалиста, программа оказала стимулирующий эффект на строительную отрасль.