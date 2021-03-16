Ургант дерзко пошутил над Пугачевой после ее визита на вечеринку Ивлеевой

Москва, 16 марта. Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным посетила вечеринку Насти Ивлеевой, которая отпраздновала свое 30-летие. Пройти мимо этого события не смог ведущий Иван Ургант.

В эфире шоу «Вечерний Ургант» ведущий показал фото, сделанное на дне рождения знаменитости. На кадре были Настя Ивлеева, Даня Милохин, Алла Борисовна, Максим Галкин, Ксения Собчак. Все они были одеты в стиле кибер-барокко.

«Вот, в центре фотографии стоит Алла Борисовна Пугачева. Как все-таки изменились «Рождественские встречи». Немножко съехало само Рождество по календарю», — дерзко пошутил Ургант в эфире Первого канала.

Прокомментировал Иван образы и других гостей, назвав сам снимок многослойным. По кому-то видно, что скоро начнется призыв в армию, а по кому-то — что скоро начало дачного сезона и «надо ставить пугало, чтобы отгонять грачей».

Настя Ивлеева отметила свой юбилей 8 марта, а через пару дней закатила роскошную вечеринку в одном из столичных ресторанов. Она пригласила на торжество весь российский бомонд. На празднике кроме Пугачевой с супругом Галкиным были также Николай Басков, Элджей и ряд других селебрити, о чем сообщает «360».