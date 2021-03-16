Благотворительная акция по сбору игрушек в «Коробку храбрости» стартовала в Якутске

Якутск, 16 марта. Акция «Коробка храбрости», приуроченная к месяцу добра, началась в Якутске. В рамках мероприятия все желающие могут принять участие в сборе игрушек для больных детей.

Пополнить «Коробку храбрости» игрушками, книгами, канцтоварами и другими полезными подарками можно в Северо-Восточном федеральном университете в период с 16 по 31 марта. Благотворительную акцию организовали по инициативе регионального отделения «Молодой Гвардии» совместно с первичной профсоюзной организацией студентов СВФУ и добровольческого центра «ВиНиЛ».

Собранные во время акции подарки 1 апреля передадут в детскую инфекционную клиническую больницу, где получают лечение дети с коронавирусом, а также в отделение травматологии педиатрического центра РБ№1.

В Нижегородской области тем временем волонтеры продолжают успешно помогать детям в рамках социально значимых проектов. Одной из последних акций, проведенных в регионе, стал сбор книг в преддверии дня книгодарения.

Петербургские добровольцы тоже проводят различные благотворительные мероприятия. Недавно волонтеры сдали кровь редких групп для пациентов онкоцентра, передает «Петербургский дневник».