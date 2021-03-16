СК предъявил обвинение еще двум бизнесменам по делу о взятках главе минздрава Алтая

Барнаул, 16 марта. Правоохранители намерены привлечь к ответственности еще двух предпринимателей, которые дали взятку министру здравоохранения Алтая.

Следователи, занимающиеся делом о взяточничестве, выяснили, что предприниматели из Барнаула и Новокузнецка также причастны к совершению экономического преступления, заявили в СК РФ. По их данным, бизнесмены передали главе ведомства и его помощнику не менее 3,2 млн рублей. За это чиновники пообещали предпринимателям свое покровительство.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу главы алтайского минздрава, сообщал ФАН. Его подозревают в получении крупной взятки за махинации с оборудованием для борьбы с коронавирусом.