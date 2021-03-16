ЗРК «Тор-М2» появится на вооружении зенитных подразделений ВВО

Москва, 16 марта. Подразделения Восточного военного округа оснастят новейшими ЗРК «Тор-М2».

Источник в оборонном ведомстве РФ рассказал «Известиям», что главным отличием «Тор-М2» от его предшественников стала новая зенитная ракета 9М338К. На боевой машине смогли разместить сразу 16 ракет, а также увеличить дальность поражения до 16 километров.

«Это своевременный и важный шаг, особенно актуальный на фоне заявлений о возможном размещении американских ракет в Японии», — рассказал военный эксперт Василий Кашин.

ЗРК также получил возможность широкополосного подключения к вышестоящим командным пунктами. Увидеть цель с помощью радара «Тор-М2» может за 32 км до приближения.

Ранее сообщалось, что тайно вывезенный из Ливии американскими военными российский зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1" может очутиться на секретной базе Пентагона, передает «Утро.ру».