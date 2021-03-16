Ивлеева потеряла дар речи из-за подаренного Киркоровым ожерелья Chanel

Москва, 16 марта. Блогер и ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева похвасталась шикарным ожерельем, которое ей подарил король российской эстрады Филипп Киркоров.

Ивлеевой исполнилось 30 лет 8 марта, однако знаменитость все еще получает презенты от друзей и коллег. В своих Instagram Stories блогер продемонстрировала подаренное ей ювелирное украшение бренда Chanel.

«Вот это роскошное, безумно прекрасное, невероятное ожерелье мне прислал Филипп Киркоров. Если честно, когда я открыла коробку, у меня просто пропал дар речи», — оценила сюрприз телеведущая.

Ожерелье состоит из крупных и мелких бусин, а его главной деталью стал бант, усыпанный переливающимися камнями. Ивлеева подчеркнула, что купить такое украшение просто так нельзя — это очень редкая вещь, за которую нужно побороться.

Блогер пообещала носить роскошное ожерелье с гордостью. Кроме того, телеведущая планирует передавать подаренное Киркоровым украшение в своей семье из поколения в поколение.

«Филипп, ты прелесть!» — поблагодарила певца Настя Ивлеева.

Свой юбилей блогер отпраздновала с размахом. В честь 30-летия знаменитость закатила роскошную вечеринку, на которую пригласила звезд самых разных поколений. На мероприятие пришли как примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин, так и TikTok-блогер Даня Милохин, сообщает телеканал «360».