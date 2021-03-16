Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса

Париж, 16 марта. Новый вариант вируса SARS-CoV-2 обнаружен на северо-западе Франции — в регионе Бретань. Для существующих систем тестирования штамм пока трудно распознаваем.

Главное управление здравоохранения (DGS) Франции сообщило медикам, что новый вариант коронавируса состоит из девяти мутаций в кодирующем белок S сегменте. Об этом пишет газета Le Figaro. Согласно последним данным, новый вариант SARS-CoV-2 не влияет на тяжесть течения заболевания и не передается от человека к человеку быстрее.

Ранее сообщалось, что российские врачи впервые в стране обнаружили южноафриканский штамм коронавируса. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Всего выявили два изолята с этой мутацией. Кроме того, зарегистрировали 28 изолятов с «британским» штаммом.