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Навальный не стал участвовать в рассмотрении по жалобе на следователя

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Навальный не стал участвовать в рассмотрении по жалобе на следователя

Москва, 16 марта. Российский блогер Алексей Навальный отказался участвовать в процессе по жалобе на следователя.

«Берлинский пациент» не стал принимать участие в слушании по видео-конференц-связи. О решении блогера объявил судья, рассматривающий жалобу провокатора. Обращение Навального связано с его «отравлением».

Сейчас Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области. Блогер отбывает наказание по делу «Ив Роше». «Берлинский пациент» неоднократно нарушал условия условно-досрочного освобождения до лечения в Германии и после. Поэтому суд удовлетворил обращение ФСИН по замене условного срока Навального на реальный.

Ранее блогер опубликовал свое фото из колонии во Владимирской области. Он сопроводил изображение рассказом об отбывании наказания.

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