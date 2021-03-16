Навальный не стал участвовать в рассмотрении по жалобе на следователя

Москва, 16 марта. Российский блогер Алексей Навальный отказался участвовать в процессе по жалобе на следователя.

«Берлинский пациент» не стал принимать участие в слушании по видео-конференц-связи. О решении блогера объявил судья, рассматривающий жалобу провокатора. Обращение Навального связано с его «отравлением».

Сейчас Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области. Блогер отбывает наказание по делу «Ив Роше». «Берлинский пациент» неоднократно нарушал условия условно-досрочного освобождения до лечения в Германии и после. Поэтому суд удовлетворил обращение ФСИН по замене условного срока Навального на реальный.

Ранее блогер опубликовал свое фото из колонии во Владимирской области. Он сопроводил изображение рассказом об отбывании наказания.