Порошенко и Коломойский уступили Ахметову в списке богатейших украинцев

Киев, 16 марта. Богатейшим человеком на Украине продолжает оставаться бизнесмен Ринат Ахметов. Лидерами в списке наиболее зажиточных украинцев также являются Игорь Коломойский и Петр Порошенко.

По данным Forbes, состояние большинства украинских миллиардеров значительно увеличилось за последний год. Капитал Ахметова оценивается в 7,6 млрд долларов. В рейтинге самых богатых людей планеты он находится на 330 месте.

Вторую строчку списка самых богатых граждан Украины занимает Виктор Пинчук с состоянием в 2,5 млрд долларов. Третье место принадлежит Константину Жеваго (2,4 млрд долларов).

Игорь Коломойский оказался на четвертой строчке с активами в размере 1,8 млрд долларов. Год назад состояние бизнесмена составляло 1 млрд долларов. Пятое место в списке занял Геннадий Боголюбов (1,7 млрд долларов), а на шестом расположился бывший президент страны Петр Порошенко, который в прошлом году находился на третьей строчке. Капитал Порошенко оценивается в 1,6 млрд долларов.

Однако, пока миллиардеры приумножают свой капитал, обычные украинцы обеспокоены тем, где достать деньги хотя бы на еду. Недавно в студию телеканала «НАШ» позвонил житель Одесской области и заявил, что Украина превращается в голодную страну. По его словам, киевское руководство фактически уничтожило все отрасли сельского хозяйства.