Большинство россиян прививается от COVID-19 из-за страха за здоровье

Москва, 16 марта. Привившиеся от коронавирусной инфекции нового типа россияне прошли опрос, в котором назвали аргументы, подтолкнувшие их к решению вакцинироваться.

Согласно опросу на портале стопкоронавирус.рф, порядка 45% россиян прошли вакцинацию от COVID-19 из-за страха за здоровье. А 39-42% привившихся ответили, что сделали это из-за желания путешествовать по странам без ограничений.

Вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа могут внести в национальный календарь профилактических прививок. Об этом на расширенном заседании комитета Госдумы сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.