Российский профессор раскрыл роль США в «большой игре» Индии и Китая

Москва, 16 марта. Профессор РУДН Юрий Тавровский рассказал о роли Вашингтона во взаимоотношениях между Индией и Китаем при новом президенте США Джо Байдене.

Противоречия между Пекином и Нью-дели существуют давно, и сейчас они вошли в фазу обострения, отметил эксперт. Одновременное членство Индии и Китая в ШОС тоже играет роль в отношениях между двумя странами, добавил он.

По его словам, США умело манипулируют на накопившемся недоверии Индии к Китаю и явно будут разыгрывать эту карту. И если бывший глава Белого дома Дональд Трамп пытался бороться с Китаем в одиночку, то Байден сколачивает коалиции, сказал Тавровский.

«Сейчас идет борьба холодного и теплого течений в индокитайских отношениях. Однако есть третья сила, которая пытается разыгрывать эту карту и особенно активно это будет происходить именно сейчас при президенте Байдене», — отметил профессор.

Что касается Индии — она почувствовала себя большим игроком в индо-тихоокеанском регионе, эта тенденция началась еще при президентстве Трампа. Нью-Дели идет на сотрудничество с Вашингтоном, обсуждая всевозможные военные закупки у США, пояснил Тавровский.

Ранее эксперты предположили, что Китай может обогнать Соединенные Штаты по уровню экономического развития к 2028 году.