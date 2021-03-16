ВМС Украины приняли участие в совместных с НАТО учениях в Черном море

Киев, 16 марта. ВМС Украины провели совместные с НАТО учения в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

Противоминная группа кораблей НАТО 10 марта зашла в порт Одессы.

«В акватории Черного моря катерная тактическая группа военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 SNMCMG2 провели совместные тренировки на море типа PASSEX», - сообщили в пресс-службе ВМСУ.

В ходе учений отрабатывалось взаимодействие между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Румынии, Турции и Королевских ВМС Испании. Экипажи отработали алгоритм противоминных действий в составе группы кораблей, передачу грузов на ходу, а также отражение атаки с воздуха.

Отметим, украинские ВМС уже во второй раз в этом году принимают участие в тренировках типа PASSEX совместно с НАТО.

В феврале этого года стало известно, что единственный «полноценный боевой корабль» ВМС Украины в ближайшее время будет списан. Фрегат «Гетман Сагайдачный» ни разу за 30 лет не проходил полную диагностику.