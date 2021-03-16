Студентка саранского вуза умерла при загадочных обстоятельствах

Саранск, 16 марта. В Мордовии при загадочных обстоятельствах скончалась уроженка Ульяновской области, студентка МГУ имени Николая Огарева Анастасия С. Девушка в последний раз выходила на связь 12 марта.

После исчезновения Анастасии саранские поисковики начали размещать в местных пабликах посты с просьбой найти ее. Мертвую студентку на съемной квартире обнаружили хозяин жилья и правоохранители.

«Тело девушки было обнаружено без внешних признаков насильственной смерти. Проводится проверка», — сообщили ФАН в Следственном управлении Следственного комитета по Мордовии.

Как стало известно ФАН, девушку с 15 лет воспитывала бабушка. Анастасия в мордовском вузе училась на факультете биотехнологии и биологии. Преподаватели знали ее, как очень ответственную и старательную студентку. Поэтому ее отсутствие на занятиях в понедельник стало сигналом того, что произошло что-то неладное.

«Настя — круглая отличница, шла на красный диплом. У нее в учебе одни из самых высоких баллов. Сейчас у ее группы преддипломная практика, и пропуск занятий для нее нехарактерен. Она приходила каждый день и выполняла все задания», — рассказала ФАН о погибшей девушке заместитель декана биологического факультета по учебной работе Марина Ромашкина.

Ранее ФАН писал о другой трагедии, которая произошла в Саранске. Пенсионер убил своего сына ножом.