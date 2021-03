Годовщина смерти Бреонны Тейлор: новые беспорядки начались в США

Победа кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США и вступление в должность президента Джозефа Байдена не остудили пожар протестов, которые захлестнули страну после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. По оценкам специалистов, с июня по август 2020 года в них участвовали от 15 до 26 миллионов американцев. В некоторых городах государства длительное время продолжались беспорядки, мародерство и столкновения с полицией.

Последние три месяца основным зачинщикам народных бунтов, членам Антифа и представителям движения Black Lives Matter крупных акций протеста организовать не удалось: одни митинги быстро утихали из-за небольшого количества участвовавших в них людей, другие оперативно разгоняли американские правоохранители.

Однако 14 марта, в годовщину убийства афроамериканки Бреонны Тейлор, США вновь захлестнули беспорядки: в Лос-Анджелесе и Сиэтле митингующие вступали в ожесточенные столкновения с полицией, занимались вандализмом, поджогами и уничтожением чужого имущества.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает, как представители Антифа и Black Lives Matter «отметили» годовщину смерти Бреонны Тейлор.

Бреонна была молодой законопослушной афроамериканкой, работавшей фельдшером в клинике городе Луисвилль. В феврале 2020 года она рассталась со своим чернокожим бойфрендом Джамаркусом Гловером, который «работал» в сфере распространения наркотиков. Разорвав отношения с ним отношения, Бреонна стала встречаться с другим парнем — Кеннетом Уокером. Именно с ним она ночевала в своем доме в ночь на 14 марта 2020 года.

После полуночи в дверь к Тейлор постучали трое сотрудников полиции Луисвилля, прибывшие с судебным ордером на обыск. Согласно информации, имевшейся на тот момент в распоряжении сотрудников правоохранительных органов, экс-бойфренд Бреонны, Джамаркус Гловер, ранее уже отбывший срок за распространение наркотиков, использовал дом бывшей подруги для доставки и хранения запрещенных веществ.

Поскольку спящие Тейлор и Уокер дверь не открыли, полицейские выбили ее силой. Право на проникновение в помещение у правоохранителей имелось: судья выписал им специализированный ордер, позволяющий входить в помещение без предупреждения.

Кеннет Уокер, проснувшийся от страшного грохота и решивший, что в дом в приступе ревности вломился Гловер, выстрелил из пистолета, на который у него имелось разрешение, в одного из полицейских, Джонатана Маттингли.

Правоохранители открыли ответный огонь. По иронии судьбы, они не задели Уокера, но смертельно ранили Бреонну Тейлор. Примечательно, что в ходе дальнейшего обыска наркотиков в доме полиция на нашла, а Кеннету Уокеру предъявили обвинение в покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов.

В воскресенье, 14 марта, сотник активистов вышли на улицы Лос-Анджелеса и Сиэтла на демонстрации в рамках «общенационального дня памяти Бреонны Тейлор».

A year ago, #BreonnaTaylor was shot and killed by #Louisville police officers. Hundreds gather downtown at Jefferson Square Park for the anniversary of Taylor’s death. pic.twitter.com/Mp6oX1olP6 — Chloe Atkins (@chloe_aatkins) March 13, 2021

Несмотря на то, что в Лос-Анджелесе все начиналось мирно — с поминального мероприятия вблизи кладбища Hollywood Forever, вечером мирные манифестации переросли в столкновения с американской полицией.

Погромы не начались без причины: их спровоцировало видео, на котором полицейская машина, пытавшаяся объехать загораживавших дорогу протестующих, сбила двух демонстрантов. Оно мгновенно разлетелось в социальных сетях.

The moment the LAPD police cruiser floored it towards @TinaDesireeBerg, hitting two protestors last night in Los Angeles at the #BreonnaTaylor march in Hollywood. Full report to follow on @StatusCoup YouTube

pic.twitter.com/FE7EV8QIKP — Status Coup News (@StatusCoup) March 14, 2021

Некоторые из участников протестов в Лос-Анджелесе сообщали, что полицейские сами неоднократно провоцировали их, избивая дубинками и применяя слезоточивый газ.

В ответ на жесткие действия полиции члены движений BLM и Антифа вооружились щитами и устроили шествие по улицам города, попутно громя частную собственность.

“Black women matter!”#Antifa march with shields and riot gear through Los Angeles, breaking windows and smashing property along the way. The overnight riot was organized by the local cell of the Youth Liberation Front. #AntifaRiots #BLM pic.twitter.com/mWvCdKKShv — Andy Ngô (@MrAndyNgo) March 14, 2021

Начальник полиции Лос-Анджелеса Майкль Мур сообщил, что 14 марта вандализму со стороны Антифа подверглись девять частных заведений, а также здание полиции — оно было забросано дымовыми гранатами и пиротехническими сигнальными устройствами. Мур также добавил, что в ходе протестов сотрудниками правоохранительных органов было задержано не менее 11 человек, трое полицейских при этом получили легкие ранения.

«Нет оправдания этому насилию. Трое офицеров ранены (к счастью, несерьезно). В наших людей, старавшихся обеспечить безопасность в ходе акций протеста в память Бреонны Тейлор, бросали дымовые гранаты и другие пиротехнические средства. Девять частных предприятий подверглись вандализму. Мы произвели 11 арестов», — написал Мур на своей странице в Twitter.

NO justification/excuse for this violence. 3 officers injured (thankfully none serious). Smoke grenades & other projectiles thrown at our people trying to facilitate a Breonna Taylor Protest. 9 businesses vandalized. 11 arrests (5 ADW on P/O). https://t.co/FZJng8E1KG via @YouTube — Chief Michel Moore (@LAPDChiefMoore) March 14, 2021

В Сиэтле в одном из парков 14 марта собралась группа членов Антифа, одетых в черное и напоминающих боевиков террористической организации. Несмотря на противодействие полиции, антифашисты несколько раз попытались заблокировать движение на одной из главных улиц города.

Seattle Police following a group of about 100 in black bloc, marching downtown on the anniversary of Breonna Taylor’s death #Seattle #SeattleProtests pic.twitter.com/ybsEyg3Uze — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) March 14, 2021

Когда правоохранители начали арестовывать тех, кто блокировал движение, остальные демонстранты принялись бросать в полицейских камни. Один человек получил ранения.

Police move their bikes forward at the crowd here in downtown Seattle #Seattle #SeattlePolice pic.twitter.com/dqrHQpZ6OQ — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) March 14, 2021

Дальнейшие призывы разойтись члены Антифа проигнорировали, а применение перцового баллончика офицером полиции обернулось жестким побоищем.

Pepper-spray deployed as police rush into the crowd marching in the street in Seattle this Saturday night #Seattle #SeattleProtests #SeattlePolice pic.twitter.com/sDpcL433AU — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) March 14, 2021

Подобные столкновения с правоохранителями, погромы и беспорядки, скорее всего, станут нормой для Америки в ходе президентского срока Джозефа Байдена. В стране бурлят политические интриги, скандалы на расовой почве, а протесты активно поощряются и раздуваются представителями Демократической партии США. Через пару месяцев, 25 мая, грядет годовщина смерти Джорджа Флойда, что означает только одно — самая тяжелая пора для полиции Соединенных Штатов еще впереди.