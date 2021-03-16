MW: появление самого медленного истребителя Су-47 очень беспокоило НАТО

Вашингтон, 16 марта. Истребитель пятого поколения мог появиться на вооружении России еще до начала серийного выпуска самолетов Су-57.

Об этом говорится в публикации издания Military Watch. Там напомнили, что Россия стала третьей страной в мире, получившей боевой самолет пятого поколения. По оценкам экспертов, при создании Су-57 учитывалась возможность его улучшения технологиями следующего поколения, передает «ПолитРоссия».

«Истребитель настроен на интеграцию ряда технологий следующего поколения, включая гиперзвуковые баллистические ракеты, стелс-покрытие, лазерную защиту и вооружение, искусственный интеллект и многое другое», — отмечают авторы издания.

Примечательно, что еще задолго до работы над Су-57 российские инженеры экспериментировали с боевыми машинами пятого поколения. Речь идет об истребителе Су-47, совершившим первый полет почти за 30 лет до появления своего «младшего брата».

«Есть признаки того, что в НАТО действительно считали это возможным и прогнозировали, что платформа будет конкурировать с F-22 Raptor», — добавили обозреватели.

Самым примечательным в Су-47 была конструкция крыла с прямой стреловидностью. Это значительно повышало его маневренность. Он мог претендовать на звание самого лучшего в мире, поэтому НАТО это очень беспокоило.

«Данная технология обеспечивала самолет большой дальностью полета на дозвуковых скоростях и позволяла использовать гораздо более короткие взлетно-посадочные полосы», — говорится в статье.

Существенным недостатком революционной конструкции являлась потеря скорости истребителя до 1,6 Маха. Таким образом Су-47 стал бы самым медленным истребителем в составе российской армии, поэтому от него решили отказаться.

Ранее сообщалось, что Су-57 и еще два российских самолета вошли список самых популярных творений мирового авиастроения последнего сорокалетия, передает «Утро.ру».