Американские СМИ заметили подозрительную воздушную активность в «Зоне 51»

Вашингтон, 16 марта. Западные средства массовой информации со ссылкой на средства мониторинга авиаполетов сообщили об обнаружении «загадочного воздушного коридора» с особым режимом полетов.

Журналисты отмечают, что условный коридор соединял нашумевшую в СМИ «Зону 51» в штате Невада с квадратом воздушного пространства над Тихим океаном. Отметим, на территории «Зоны 51» дислоцируется военный объект США — полеты гражданской авиации в воздушном пространстве над ним строго запрещены. Известно, что на территории объекта проводится ряд экспериментов.

Согласно информации западных СМИ, в базе данных уведомлений для пилотов Федерального управления гражданской авиации (NOTAM) ранее появилось особое предупреждение. Гражданских летчиков предупредили, что некоторые районы от Невады до Тихого океана к юго-западу от Сан-Франциско будут ограничены для полетов.

Именно в этом воздушном квадрате был зафиксирован полет американского высотного самолета. Общая протяженность условного коридора составила 700 км при ширине в 20-25 км.

Напомним, особый статус базы «Зона 51» породил множество конспирологических версий обывателей. Так, например, согласно одной из распространенных версий на военном объекте хранятся корабли и тела инопланетян, захваченных во время так называемого «Розуэлльского инцидента» 1947 года.