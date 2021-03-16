Обстрел авиабазы Балад и взрывы на митинге — что произошло в Ираке 14-15 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 14-15 марта и рассказывает о главных событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Ракетный удар по авиабазе Балад

15 марта авиабаза Балад, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась обстрелу. По военному объекту в провинции Салах эд-Дин было выпущено по меньшей мере семь ракет. Две снаряда упали в непосредственной близости от базы, еще три — на территории соседней деревни. Данных о погибших и раненых не поступало.

7 صواريخ تستهدف قاعدة بلد الجوية في العراق https://t.co/0Fls1FGTGe — Khalil Hossein (@KhalilHossein52) March 15, 2021

По одним данным, ракеты были выпущены из района Аль-Джизани. По другим — запуск осуществлен из района Садийят аш-Шат. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Управление военной разведки Министерства обороны Ирака 15 марта заявило о задержании наркодилера в Эр-Рамади, в районе Аль-Бу Асаф.

14 марта представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил об аресте трех боевиков ИГ в районе Хит.

Еще одна операция по поимке террористов проходила в районе Аль-Карама, а также в соседней мухафазе Багдад. В общей сложности задержаны пять боевиков ИГ.

بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi ، يواصل @iraqicts عملياته المتميزة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث نفذت تشكيلات الجهاز البطلة واجبين نوعيين في مُحافظتي بغداد والأنبار، تمكن من خلالها أبطالنا من إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين. pic.twitter.com/UXayYEIvvY — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 14, 2021

Северный Ирак

Иракский Курдистан

Турецкая авиация нанесла удары по нескольким районам провинции Дахук 14 марта. В результате бомбардировок пострадали крупные сельскохозяйственные угодья.

لليوم الثاني على التوالي..استمرار القصف التركي على مناطق مختلفة في دهوك https://t.co/QovocLr9Sp عبر @وكالة المعلومة — وكالة المعلومة (@almaalomah) March 14, 2021

Провинция Найнава

Объединенное оперативное командование ВС Ирака 14 марта заявило о задержании боевиков ИГ, пытавшихся проникнуть из Сирии через район Синджар.

При попытке прорваться на территорию республики террористы наткнулись на заслон в окрестностях Дукджи. В результате начавшейся перестрелки погиб один иракский военнослужащий.

اشتباكات بين الجيش العراقي وحزب العمال الارهابي..



استشهاد احد منتسبي الفوج الثالث اللواء السادس بعد الاشتباك مع "مجموعة ارهابية" قرب الحدود العراقية السورية في منطقة سنجار بحسب بيان قيادة العمليات المشتركة.



(1/2) pic.twitter.com/CsiCVAJeEP — شبكة شكو ماكو (@Shakwmakw) March 14, 2021

Центральный Ирак

Провинция Дияла

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» 14 марта сообщили об участии в спецоперации в районе Джаляули.

В окрестностях Зур Шейх Баба уничтожены три укрытия боевиков ИГ, разминированы три дороги.

الحشد الشعبي يواصل عمليات ثأر الشهداء في ديالى

تواصل قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي في العراق والقوات الملحقة بها المتمثلة بالألوية (1_ 20 _23 -24 ...https://t.co/oS2mwfBLU4 pic.twitter.com/36S42DoFWW — albaosala news (@albaosalanews1) March 15, 2021

Провинция Киркук

14 марта региональное Управление гражданской обороны сообщило о взрыве бензовоза в районе проведения ремонтных работ на трассе Киркук — Сулеймания. От искр при сварке сдетонировали легковоспламеняющиеся материалы. Пострадали двое рабочих.

إصابة شخصين بجروح بإنفجار صهريج لنقل المشتقات النفطية أثناء عملية صيانته على طريق #كركوك - #السليمانية شمالي #العراق.



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Два взрыва прогремели во время митингов перед штаб-квартирой «Демократической партии Курдистана» (ДПК) в Киркуке 15 марта. Сработали шумовые гранаты, примененные охраной здания, чтобы отогнать толпу. В результате инцидента пострадали несколько человек.

استهداف المتظاهرين في #كركوك بقنبلتين يدويتين pic.twitter.com/n16b51YfWt — قناة الرشيد الفضائية (@alrasheedmedia) March 15, 2021

Ранее группа активистов перекрыла дорогу Эрбиль — Киркук в знак протеста против передачи штаб-квартиры ДПК Объединенному оперативному командованию.

مجموعة من الأشخاص المدفوعين من جهات وأطراف سياسية يقطعون طريق اربيل كركوك احتجاجا على تسليم مقر الحزب الديمقراطي في كركوك تمهيدا لعودة الحزب لممارسة نشاطه الحزبي والسياسي هناك فهذه الأطراف والأحزاب تعلم علم اليقين أن عودة البارتي يشكل خطر على مخططاتهم ومشاريعها بتعريب المحافظة pic.twitter.com/uq9Ga5xcLg — قهرمان سنجاري (@YxV6t1CTWW2xQVB) March 15, 2021

Южный Ирак

Провинция Аль-Мутана

Региональное управление полиции 14 марта сообщило о перестрелке в больнице города Аль-Самава, произошедшей после смерти лидера местного клана Ал Абс Каседа Хасана Мунса. Люди из окружения шейха открыли стрельбу, в результате которой один человек погиб, трое получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.