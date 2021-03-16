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Ближний Восток

Обстрел авиабазы Балад и взрывы на митинге — что произошло в Ираке 14-15 марта

Обстрел базы НАТО и взрывы на митинге — что произошло в Ираке 14-15 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 14-15 марта и рассказывает о главных событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Ракетный удар по авиабазе Балад

15 марта авиабаза Балад, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась обстрелу. По военному объекту в провинции Салах эд-Дин было выпущено по меньшей мере семь ракет. Две снаряда упали в непосредственной близости от базы, еще три — на территории соседней деревни. Данных о погибших и раненых не поступало.

По одним данным, ракеты были выпущены из района Аль-Джизани. По другим — запуск осуществлен из района Садийят аш-Шат. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Управление военной разведки Министерства обороны Ирака 15 марта заявило о задержании наркодилера в Эр-Рамади, в районе Аль-Бу Асаф.

14 марта представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил об аресте трех боевиков ИГ в районе Хит.

Еще одна операция по поимке террористов проходила в районе Аль-Карама, а также в соседней мухафазе Багдад. В общей сложности задержаны пять боевиков ИГ.

Северный Ирак

Иракский Курдистан

Турецкая авиация нанесла удары по нескольким районам провинции Дахук 14 марта. В результате бомбардировок пострадали крупные сельскохозяйственные угодья.

Провинция Найнава

Объединенное оперативное командование ВС Ирака 14 марта заявило о задержании боевиков ИГ, пытавшихся проникнуть из Сирии через район Синджар.

При попытке прорваться на территорию республики террористы наткнулись на заслон в окрестностях Дукджи. В результате начавшейся перестрелки погиб один иракский военнослужащий.

Центральный Ирак

Провинция Дияла

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» 14 марта сообщили об участии в спецоперации в районе Джаляули.

В окрестностях Зур Шейх Баба уничтожены три укрытия боевиков ИГ, разминированы три дороги.

Провинция Киркук

14 марта региональное Управление гражданской обороны сообщило о взрыве бензовоза в районе проведения ремонтных работ на трассе Киркук — Сулеймания. От искр при сварке сдетонировали легковоспламеняющиеся материалы. Пострадали двое рабочих.

Два взрыва прогремели во время митингов перед штаб-квартирой «Демократической партии Курдистана» (ДПК) в Киркуке 15 марта. Сработали шумовые гранаты, примененные охраной здания, чтобы отогнать толпу. В результате инцидента пострадали несколько человек.

Ранее группа активистов перекрыла дорогу Эрбиль — Киркук в знак протеста против передачи штаб-квартиры ДПК Объединенному оперативному командованию.

Южный Ирак

Провинция Аль-Мутана

Региональное управление полиции 14 марта сообщило о перестрелке в больнице города Аль-Самава, произошедшей после смерти лидера местного клана Ал Абс Каседа Хасана Мунса. Люди из окружения шейха открыли стрельбу, в результате которой один человек погиб, трое получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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