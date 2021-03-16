Жителя Томска осудят за стрельбу из пистолета в лицо мужчины

Томск, 16 марта. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Томска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В марте 2020 года обвиняемый, находясь около гипермаркета, увидел бывшую жену с другим мужчиной. На почве ревности он произвел пять выстрелов из травматического оружия в лицо и тело мужчины. Потерпевший более двух месяцев находился на больничном, так как был нанесен тяжкий вред здоровью. Также были проведены многочисленные пластические операции.

Уголовное дело возбуждено по пункту «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее ФАН сообщал, что томич ударил соседа топором в ответ на замечание по поводу ночного шума в квартире. Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.