МО Белоруссии рассказало о планах Москвы и Минска создать центр подготовки ВВС и войск ПВО

Москва, 16 марта. Россия и Белоруссия учредят учебно-боевой центр, рассказали в Минобороны республики.

Структура будет заниматься подготовкой ВВС и войск ПВО. Учебно-боевой центр создадут на основе договоренностей, установленных между ведомствами двух государств.

В центре организуют совместную подготовку экипажей самолетов Су-30СМ. Также белорусские специалисты пройдут обучение на современных зенитных ракетных комплексах.

Ранее Минобороны Белоруссии получило первую партию управляемых ракет 9М120 «Атака». Поставку осуществила Россия в рамках военно-технического взаимодействия двух государств.