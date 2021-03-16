Крым готовит иск против Украины на «запредельную сумму» ущерба из-за водной блокады

Симферополь, 16 марта. Власти Крыма готовят иск против Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Для этого привлекли юристов-международников.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов поручил специалистам подсчитать ущерб, который был нанесен полуострову из-за водной блокады. Также политик заявил, что власти региона планируют обратиться в Генпрокуратуру РФ для возбуждения уголовного дела о попытке геноцида.

«На следующей неделе состоится заседание рабочей группы. Мы уже подобрали юристов-международников и приступили к подготовке формирования иска. Уже сейчас можно сказать, что сумма ущерба запредельная», — сказал первый вице-спикер парламента региона Ефим Фикс РИА Новости.

Политик отметил, что иск будут готовить в течение месяца. Власти региона также намерены обратиться в международные инстанции с требованием защитить права человека, «которые Украина всеми своими действиями нарушает».

Сумма иска может составить от 10 до 20 триллионов рублей. Перекрытие Северо-Крымского канала Украиной нанесло ущерб экологии, предприятиям региона, сельскому хозяйству и здоровью жителей полуострова.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более 3,2 млрд рублей на улучшение водоснабжения Крыма и Севастополя, передает «Национальная служба новостей».