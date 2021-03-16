Уроженку Барнаула нашли мертвой в Ленобласти после ссоры с возлюбленным

Санкт-Петербург, 16 марта. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели 44-летней женщины в Киришском районе. Ее труп нашли на берегу реки Волхов.

Стражи порядка узнали о смерти женщины от местного жителя. Он позвонил в полицию около 23:26 по московскому времени и сообщил, что на берегу реки Волхов лежит труп. После этого правоохранители прибыли на место и изучили тело. При осмотре они не зафиксировали на трупе следов насильственной смерти, сообщил источник ФАН в органах.

Позже полицейским стала известна личность погибшей и обстоятельства ее появления на берегу. В день трагедии уроженка Барнаула поссорилась со своим сожителем, а после в состоянии алкогольного опьянения гуляла рядом с водоемом. В какой-то момент глиняный берег осыпался, и женщина упала. Оказавшись в западне, она могла замерзнуть насмерть, считают правоохранители.

В Москве труп мужчины нашли в раздевалке МХТ им. Чехова, сообщало РИАМО. Как впоследствии выяснилось, погибшим оказался инженер сцены.