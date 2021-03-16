Звезда «Механики любви» Соловьев рассказал о совместной работе с Тереховой

Москва, 16 марта. Актер Константин Соловьев прекрасно себя чувствует на одной съемочной площадке с Натальей Тереховой. Звезды вместе снимаются в сериале «Механика любви».

И это не первый проект, в котором Соловьев и Терехова вместе играют. До этого у артистов были «Ключи от счастья». В этой работе, как вспоминает Соловьев, он играл мужа героини Тереховой. Герой был «настолько плох, что хуже некуда».

В «Механике любви» история у персонажа Соловьева складывается иначе. Если в «Ключах» герой так и не смог встать на путь истинный, то тут происходит переоценка, позволяющая изменить жизнь человека.

«С Наташей у нас все хорошо, мы друг друга знаем, потому и работать просто. Сцены тяжелые, и, чтобы снять напряжение, мы постоянно старались шутить, — сказал артист в беседе с «Телепрограммой», — у нас вспыхивала в глазах ненависть после команды: «мотор», а после команды: «стоп, снято» мы начинали шутить, прикалываться, даже танцевать».

Соловьев назвал свою партнершу по сериалу солнечным человеком, с которым невозможно испытывать отрицательные эмоции.

Многие российские актеры делятся с поклонниками подробностями съемочного процесса и рассказывают о курьезных случаях на площадке. Актер Максим Аверин настолько вошел в роль Олега Брагина в «Склифосовском», что со всей силы ударил Марию Куликову, которая исполняет роль его возлюбленной. Актриса, как профессионал, доиграла свою сцену, несмотря на боль.