Курс евро не изменился на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 16 марта. Стоимость евро на открытии биржевых торгов осталась прежней по сравнению со значением закрытия предыдущей сессии и составляет 86,88 рубля.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, стоимость доллара составляет 72,9 рубля. Американская валюта подорожала на 14,25 копейки.

Повышение курса доллара определяется сразу несколькими факторами. Влияние на стоимость валюты оказывает снижение нефтяных котировок. Однако вместе с этим на рынке сохраняется оптимизм в отношении рисковых активов, что служит поддержкой рублю.

Внимание инвесторов на этой неделе приковано к заседанию Федеральной резервной системы США, итоги которого станут известны 17 марта. Инвесторы рассчитывают получить дальнейшие указания регулятора относительно состояния американской экономики. Они также хотят узнать позицию ФРС по поводу роста доходности гособлигаций и перспектив инфляции.

Накануне курс евро впервые с августа 2020 года опустился ниже 87 рублей. Стоимость европейской валюты в моменте составила 86,97 рубля.