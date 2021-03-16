Власти Британии захотели увеличить запас ядерных боеголовок

Лондон, 16 марта. Великобритания планирует наращивать ядерный потенциал и повысить число боеголовок на 40%, сообщает издание The Guardian.

Причиной таких планов страна называет мнимую «угрозу» со стороны КНР и РФ, сообщается в публикации, опирающейся на доклад премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Стоит отметить, что, начиная с 90-х, Лондон придерживался курса по уменьшению числа ядерных боеголовок. Сообщается, что в 2010 году на вооружении страны было 225 ядерных единиц, а уже к середине 2020 года их должно было стать 180. Однако теперь Великобритания планирует изменить их количество в большую сторону, а именно до 260 боеголовок.

На совершенствование своей армии руководство страны намерено выделить порядка 113,7 млрд долларов за десять лет.

Ранее стало известно, что США призывают Великобританию вместе с Евросоюзом защитить Белфастское соглашение.