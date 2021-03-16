Певица Слава круглосуточно рыдает из-за смерти матери

Москва, 16 марта. Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) сообщила о страшной трагедии в семье. У популярной исполнительницы умерла мать.

Печальной новостью знаменитость поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram. Рассказать о своем горе Слава смогла только через время после трагедии.

«От нас ушла мама. Месяц назад. Сил нет говорить об этом», — написала певица.

Звезда опубликовала пост о смерти матери, поскольку к ней появилось много вопросов, например, почему она не может прийти на те или иные съемки и мероприятия. При этом Сланевская отметила, что справляться с горем ей помогает только работа, поскольку на людях она старается держаться.

«Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно», — призналась исполнительница.

Слава рассказала, что ее мать была позитивным, жизнерадостным, веселым и здоровым человеком. Можно предположить, что женщина скончалась от последствий коронавируса, поскольку в своем посте певица прокляла пандемию.

После смерти матери знаменитость осталась без родителей. Отец Сланевской погиб пять лет назад в автомобильной катастрофе, передает «Вечерняя Москва».

Недавно певица Слава заключила пари со своим помощником. Если исполнительница сбросит лишний вес, она получит 300 тысяч рублей, которые звезда планировала прогулять в ресторане.