Группа школьников надругалась над 17-летней подругой в Набережных Челнах

Набережные Челны, 16 марта. В полицию поступило заявление от родителей пострадавшей. Они рассказали, что их дочь оказалась изнасилована группой молодых людей.

По версии правоохранителей, в квартире несколько парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. После произошедшего злоумышленники сбежали. Подробности инцидента стражи порядка не разглашают, ссылаясь на возраст фигурантов.

После обращения родителей правоохранители установили всех участников нападения. Все они оказались ровесниками. Также известно, что подозреваемые в преступлении учатся в девятых классах набережночелнинских школ. По факту происшествия в СУ СКР Татарстана возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», ведется расследование.

Еще один инцидент насильственного характера произошел в Уфе. На местную чиновницу напал маньяк, сообщало издание Deita.