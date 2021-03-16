«Тайная жена» Миронова раскрыла подробности отношений артиста с Градовой

Москва, 16 марта. У Татьяны Егоровой, называющей себя «тайной женой» Андрея Миронова, были сложные отношения с Екатериной Градовой. Она считает, что экс-супруга актера незаслуженно злилась на нее.

В своей книге «Андрей Миронов и я» писательница откровенно рассказала об отношениях с легендарным артистом и его изменах. По ее словам, Градова знала о предательстве со стороны экс-мужа еще до того, как книга вышла в свет.

«Это хорошее художественное произведение, в котором автор имеет право на вымысел. Катя же отнеслась к книге ужасно! Просто ужасно! А что я там такого написала? Чего она не знала?! Наоборот, я там подчеркиваю, что она была красивая. Называю ее Русалкой. Катька была чудо как хороша! Да, там написано, что она долбала Андрея, но это правда», — поделилась Егорова в беседе с изданием «Собеседник.ру» подробностями отношений.

Развод с Мироновым просто разбил Градову, считает Татьяна. По ее словам, Екатерина мечтала о принце на белом коне, а получила любвеобильного Миронова, отношения с которым очень быстро подошли к концу.

Екатерина Георгиевна, узнав об отношениях Миронова с актрисой Ниной Корниенко, не смогла простить звезду кино. У супругов не получилось погрузиться в семейную идиллию. По словам Егоровой, официально брак артистов длился пять лет, но расстались они значительно раньше, сообщает телеканал «360».

Градова была замужем за Андреем Мироновым с 1971 по 1976 год. В браке у них родилась дочь Мария, которая пошла по стопам звездных родителей и стала актрисой.