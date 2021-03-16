Путин наградил создателя «Арепливира» орденом Пирогова

Москва, 16 марта. Президент РФ Владимир Путин наградил главу компании-разработчика препарата «Арепливир» от коронавирусной инфекции орденом Пирогова.

Награду получил председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, Белого наградили «за заслуги в области производства лекарственных препаратов».

Саранский завод «Биохимик», который входит в группу «Промомед», в прошлом году разработал и начал производить препарат для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир». В сентябре 2020 года производство лекарства увеличилось уже в десять раз. Производители стали выпускать до миллиона упаковок в месяц. Объемы намерены повысить до двух миллионов.

Орден Пирогова учредили в июне прошлого года на фоне пандемии коронавируса. Награду назвали в честь врача, который основал военно-полевую хирургию, Николая Пирогова.

Ранее сообщалось, что орденом Пирогова наградили врачей из Красноярского края за вклад в борьбу с коронавирусом. Награду получили 20 медиков.