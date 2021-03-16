Это сигнал для следствия: эксперты отреагировали на британский паспорт Кара-Мурзы

Действия «Открытой России» во всех ее ипостасях направлены против интересов российского государства. И британское гражданство Владимира Кара-Мурзы, ключевого функционера структур беглого олигарха Михаила Ходорковского, — это сигнал для начала тщательной проверки и оценки их участников на предмет нарушения российского законодательства, считают опрошенные ФАН политологи, журналисты и публицисты.

Ходорковскому не откреститься

Владимир Кара-Мурза способен разрушить попытки Ходорковского «откреститься» от причастности OpenRussia (признана нежелательной) к организации форума «Муниципальная Россия». У Кара-Мурзы нашли британский паспорт.

Кара-Мурзу-младшего можно легко включить в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и возбуждения в отношении всех участников форума «Муниципальная Россия» уголовных дел по ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной»), так как фактически он был организован НКО «Открытый Петербург» (признана иноагентом) и при прямой поддержке OpenRussia (признана нежелательной) Михаила Ходорковского.

В минувшую субботу в гостинице «Измайлово» были задержаны все участники форума, организаторами которого выступил проект «Объединенные демократы» совместно с исполнительным директором движения «Открытая Россия» (правоохранительные органы считают его структурным подразделением OpenRussia) Андреем Пивоваровым, а также главой его московского отделения и координатором образовательных программ Татьяной Усмановой. Несмотря на это, российское либерально-оппозиционное сообщество пытается убедить общественность в том, что к проведению мероприятия не имеют отношения ни OpenRussia, ни Ходорковский.

«Двуличные создания»

Как отметил политолог Иван Аркатов, все структуры Ходорковского, как и люди, которые с ним работают, «двуличные создания», которые действуют в личных интересах их заказчика.

«Форум «Муниципальная Россия» — проявление негативных действий Ходорковского против России. И его приспешники, в частности Кара-Мурза, еще раз подтверждают, что эти люди действуют не в интересах страны, а в интересах других государств. Просто так британцы гражданство не раздают. Многие сторонники и деятели Ходорковского являются гражданами других стран, работают в их интересах», — пояснил Иван Аркатов.

Эксперт уверен, что сторонники Ходорковского зарабатывают деньги на критике российской власти. Аркатов уверен, что в рамках закона об иноагентах необходимо жестко работать с организациями, чья деятельность направлена на разрушение России.

Человек Ходорковского

Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин заметил, что Кара-Мурза возмущается по поводу задержания участников форума муниципальных депутатов, который организовали структуры Ходорковского. То, что действия «Открытой России» во всех ее ипостасях направлены против интересов российского государства, уже аксиома.

«Не удивляет и прессинг в адрес ее сотрудников и сторонников со стороны властей: нежелательное НКО есть нежелательное. Как бы поступили лондонские полицейские, если бы в столице Англии проводился аналогичный форум структурой, одной из задач которой была провозглашена, к примеру, ликвидация монархии, Кара-Мурзе, как обладателю британского паспорта, лучше знать. И еще: мероприятие позиционировалось как обучающее для муниципальных депутатов. То есть для представительных органов власти. Того уровня, который наиболее близок избирателям, и задачи этих депутатов — проблемы ЖКХ, определить, где будет новый сквер в округе и что делать с беспризорными собаками», — добавил Владимир Головашин.

Но, заметил эксперт, цели и задачи форума были посвящены, мягко говоря, иному. И даже если некий муниципальный депутат не знал, куда именно он собирается, то после прибытия, осмотревшись по сторонам, он должен был плюнуть, развернуться и уехать, проигнорировав все мероприятия форума, в том числе фуршет.

«Просто потому что считаться «человеком Ходорковского» в своем округе — это однозначно поставить крест на своей политической карьере», — заключил Владимир Головашин.

Сигнал для действий

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков обратил внимание, что форум «Муниципальная Россия» стал своеобразным смотром сил российской оппозиции и частью борьбы за лидерство в ней. Ходорковский с выстроенными им структурами является в ней очевидным фаворитом. Он претендует на монополию в перераспределении западных финансовых потоков для оппозиционеров.

«В этой связи возникают и очевидные трудности в процессах управления. Как и в бизнесе, существует проблема поиска «номиналов» и посредников, на которых можно возложить всю ответственность за деятельность контролируемых Ходорковским организаций. Кара-Мурза — это человек, которому явно доверяет Запад, и сам беглый олигарх. Поэтому Кара-Мурза является важным посредником между российскими структурами и иностранным центром управления ими», — пояснил Сергей Простаков.

По его словам, как бы Ходорковский ни маскировал через доверенных лиц свои организации, понятно, что это все та же «Открытая Россия», существующая не одно десятилетие и постоянно меняющая лишь юридические лица и формы, но не содержание деятельности. Тот факт, что к трем таким организациям имеет отношение гражданин иностранного государства Кара-Мурза — это сигнал для начала тщательной проверки и оценки их участников на предмет нарушения российского законодательства.