Звезде «Спартака» Промесу могут предъявить обвинение в убийстве

Москва, 16 марта. Спортсмену Квинси Промесу, выступающему за футбольный клуб «Спартак», могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве.

Об этом сообщил адвокат Иегуди Мошкович, представляющий интересы пострадавшей стороны. Спортсмен поссорился с двоюродным братом во время семейной вечеринки. Он мог нанести родственнику несколько ножевых ранений. Юрист двоюродного брата футболиста дал комментарий изданию «Чемпионат».

«Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к смерти. Но есть и второй вариант квалификации — нападение. За него предполагается наказание в виде четырех лет тюремного заключения», — отметил Иегуди Мошкович.

Ранее суд арестовал имущество Квинси Промеса в Нидерландах. Мера коснулась виллы и флигеля футболиста в Утрехте.