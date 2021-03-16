Аксенов усомнился в скорейшем улучшении отношений между Крымом и Украиной

Симферополь, 16 марта. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на улучшение отношений с Украиной. Однако добавил, что при нынешней киевской власти этого не произойдет.

Потепления отношений при действующей украинской власти точно ожидать не стоит, отметил глава Крыма. Аксенов рассчитывает, что жители Незалежной выберут новых руководителей, которые смогли бы принять справедливое решение.

«Здравый смысл должен возобладать. При сегодняшних политиках в Верховной раде Украины, на мой взгляд, смягчение ситуации, установление добрососедских отношений нереально», — сказал глава Крыма.

Ранее Аксенов заявил о большом количестве крымчан, желающих сделать прививку от коронавируса. Он распорядился, чтобы власти ужесточили контроль за вакцинацией.