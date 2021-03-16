Военный эксперт оценил готовность Украины организовать диверсии в российском Крыму

Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН выступил с заявлением по поводу возможной заброски украинских диверсантов в Крым. По его мнению, все попытки киевских властей дестабилизировать ситуацию в регионе обречены на провал.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти Украины продолжат попытки организации диверсий на территории полуострова для дестабилизации ситуации в регионе. Он не исключил, что для этих целей в Крым могут быть заброшены украинские агенты.

«На границе будут провокации, в Донбассе, в Луганской Народной Республике. К нам могут быть заброшены различные диверсионные группы с конкретными заданиями. Это будет продолжаться, будут пытаться таким образом дестабилизировать ситуацию», — сказал Аксенов.

Как уточнил руководитель региона, подталкивать украинские власти на совершение диверсий будут Соединенные Штаты. Однако все действия украинской стороны заведомо обречены на провал, поскольку территория Крыма надежно защищена, и жителям региона нечего бояться.

«Никаких перспектив никому не светит, в военном плане мы способны отразить любые атаки кого угодно — стран НАТО и так далее. Ничего крымчанам и в целом россиянам с этой стороны не угрожает», — убежден Аксенов.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что единственным подразделением Украины, способным на подобные действия, является отряд Сил специальных операций. Сотрудников ССО Украины готовили инструкторы из Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

«Замечу, что случаи, когда украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Крыма, уже были. Но это закончилось для них весьма печально. Хочу сказать, что из всех силовых структур Украины самой подготовленной является отряд ССО Украины. Солдаты данного подразделения готовились инструкторами США и НАТО. Главная проблема заключается в том, что они превосходно владеют русским языком и обладают славянской внешностью, поэтому их тяжело вычислить. Кроме того, в последнее время украинские политики делают крайне враждебные заявления в отношении Крыма. Так, например, президент Владимир Зеленский назвал полуостров «сердцем Украины». Участились также разведывательные полеты возле Крыма, близ региона концентрируется военная техника ВСУ», — сказал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга запаса поддержал главу Крыма Сергея Аксенова в том, что все попытки киевских властей дестабилизировать ситуацию в регионе обречены на провал.

«Я хочу сказать, что Крым надежно защищен. Поэтому какие-то попытки со стороны Украины, направленные на дестабилизацию ситуации, обречены на провал. Но нельзя исключать того факта, что киевские власти захотят проверить боеспособность Сил специальных операций и Главного управления разведки Минобороны, показав украинцам, что они не просто так едят свой хлеб. Однако я полностью уверен, что все возможные провокации закончатся полным провалом», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что при въезде в Крым был задержан злоумышленник, который ранее работал с территории Украины, выманивая деньги у людей от имени депутата Госдумы России Руслана Бальбека.