Большинство регионов РФ не соблюдают требования к зарплате учителей

Москва, 16 марта. Сенаторы перед встречей с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой проанализировали ситуацию с зарплатами учителей в российских регионах.

Как оказалось, в России есть регионы, где базовая часть заработка учителей не превышает 25%. Об этом сообщила «Парламентской газете» председатель комитета Совфеда по науке образованию и культуре Лилия Гумерова.

Она напомнила, что в 2017 году Минпросвещения выпустило рекомендации, согласно которым оклад должен составлять 70% зарплаты, а стимулирующие выплаты — 30%. Однако на деле получается, что работающий на полную ставку педагог гарантированно может получить только 8-9 тысяч рублей в месяц. Остальные деньги ему начисляют надбавками на усмотрения руководства учебного заведения.

«Мы добиваемся, чтобы зарплата учителей была понятной и прозрачной, а подходы к ней одинаковыми на всей территории России», — подчеркнула Гумерова.

Она добавила, что при расчете оклада необходимо брать одну ставку — 18 часов. По ее словам, ситуация, когда учителю приходится работать на полторы-две ставки, чтобы получить приемлемую зарплату, неприемлема.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление, расширяющее список профессий для досрочного выхода на пенсию. Среди прочих такое право получили учителя.