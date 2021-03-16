Уголовное дело возбудили после схода с рельсов 17 вагонов с углем на Урале

Челябинск, 16 марта. На перегоне Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги с рельсов сошли вагоны, которые были загружены углем. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ заявили, что вагоны сошли с рельсов в 03:20 по московскому времени. При инциденте оказались повреждены рельсы на протяжении 500 метров.

По данным МЧС региона, у поезда по непонятным причинам сработала тормозная система, в результате вагоны сошли с рельсов, 17 из них оказались на путях. Из-за схода вагонов задержали шесть пассажирских поездов. Часть из них отправят по другой железнодорожной ветке. Ликвидацией последствий занимаются 109 человек и 11 единиц техники. Путь восстановят к 20:00 по местному времени.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 («Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба») УК РФ. Ведется расследование, обстоятельства происшествия устанавливаются.