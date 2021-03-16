Мурашко заявил, что младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума

Москва, 16 марта. Смертность среди новорожденных в России достигла исторического минимума. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Младенческая смертность составила 4,5 промилле. Такой результат ниже ожидаемого показателя на 8,5%, если сравнивать с уровнем смертности среди новорожденных в прошлом году. Об этом Мурашко рассказал в ходе расширенного заседания комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

До этого сообщалось, что на заседании обсуждались вопросы, связанные с коронавирусом. Глава Минздрава РФ заявил, что в России прошли регистрацию тест-системы, которые выявляют новые штаммы вируса.