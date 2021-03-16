Посол РФ в ФРГ осудил позицию Запада по Крымскому полуострову

Берлин, 16 марта. Западные страны предпочитают не замечать предпосылки воссоединения Крыма с Россией, которые были еще в 2014 году. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

Соответствующее мнение дипломат выразил в статье для газеты Berliner Zeitung по случаю годовщины референдума на территории полуострова. По его словам, это решения приняли не вдруг. Ему предшествовало развитие, которое хотят не замечать на Западе, отметил Нечаев.

«Первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последующих проблем стал государственный переворот, противоречащий конституции Украины и нормам международного права, осуществленный при политической и финансовой поддержке ряда западных стран», — добавил он.

Помимо этого, российский посол заявил, что западные страны не любят вспоминать о подписании лидерами оппозиции Украины договоренностей с экс-президентом страны Виктором Януковичем.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что демонстрация мастерства российских военнослужащих на учениях в Крыму докажет высокий уровень профессиональной подготовки и защищенности полуострова.