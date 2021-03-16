Историю возвращения Крыма в Россию обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 16 марта, в 12:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Крым. Возвращение домой».

Россия отмечает седьмую годовщину воссоединения Крыма и города Севастополя с Россией. 16 марта 2014 года был проведен референдум о вхождении Крыма в состав России, при рекордной явке в 84% более 96% проголосовавших жителей полуострова выразили желание вернуться в состав России. Уже 18 марта был подписан договор, образовавший на полуострове субъекты Российской Федерации — Республику Крым и город федерального значения Севастополь.

В рамках эфира мы вспомним, как проходило воссоединение Крыма с Россией. Поговорим о том, какие угрозы видели местные политики со стороны Киева. Узнаем, как изменился регион за прошедшие годы.

Обсудим проблемы, которые удалось решить, осветим сложности, которые появились.

Уделим внимание международным контактам Крыма и Севастополя и взаимоотношениям с Украиной.

Спросим о роли Крыма в современной России, о новых целях и задачах, которые стоят перед властями регионов.

Расскажем, как укрепили обороноспособность Крыма, и оценим реальность угроз со стороны агрессивного соседа и стран НАТО.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: военные специалисты, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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