Ректор Академии художеств прокомментировал выставку Васильевой в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 марта. Ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский прокомментировал подготовку выставки экс-главы департамента Минобороны РФ Евгении Васильевой.

Выставка должна открыться 17 марта в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств в Петербурге. Посетителям представят цифровые фотоколлажи, живопись и скульптуру, в том числе скульптурные работы из серии «Голод».

В академии о предстоящей выставке отзываются скептически. С требованием убрать картины Васильевой из музея к ректору обратились 30 преподавателей и около 350 студентов.

Ректор Академии художеств Семен Михайловский отметил, что выставка не имеет отношения к учебному заведению. Ее организует Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств, уточнил он.

«Я категорически против подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции. Это, конечно, безобразие (иного слова не подберешь)», — заявил Михайловский.

По его мнению, ситуация настолько абсурдна, что напоминает рассказ древнеримского писателя Гая Светония Транквилла об императоре Калигуле, который пообещал ввести любимого коня в сенат.

Ранее в окружении Васильевой заявляли, что в выставках на территории России она не заинтересована. Свои работы бывшая чиновница Минобороны публиковала в виде книг.

Бывшую главу департамента имущественных отношений Минобороны в мае 2015 года признали виновной в совершенном при продаже активов ведомства мошенничестве. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Поскольку Васильева находилась под домашним арестом с 2012 года, экс-чиновница вышла на свободу условно-досрочно, проведя в колонии всего 34 дня.