В России зарегистрировали тест-системы для выявления штаммов коронавируса

Москва, 16 марта. Тест-системы, которые позволяют выявлять новые штаммы коронавируса, прошли регистрацию в России.

Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе расширенного заседания комитета Госдумы РФ по охране здоровья. Также он добавил, что тестовые системы способны определять «британский» штамм вируса.

До этого сообщалось, что российские врачи впервые в стране обнаружили южноафриканский штамм коронавируса. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Всего выявили два изолята с этой мутацией. Кроме того, зарегистрировали 28 изолятов с «британским» штаммом.