Москва, 16 марта. Директор министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что требовать от Украины чего-либо, что она уже и так делает в собственных интересах без каких-либо советов, совершенно не имеет смысла, пишет NewsFront.

По данным издания Цензор.НЕТ, в одной из статей популярной американской газеты Washington Post указано, что сотрудничество американского президента Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским вскоре закончится, если последний не разорвет отношения со своим давним партнером Игорем Коломойским.

«Редакционная коллегия WP, несомненно, имеет право на собственный взгляд так же, как украинские журналисты имеют право на собственные взгляды. Повышенный интерес к личной беседе президентов Украины и США нормальный и понятный, как и количество конспирологических теорий, которые традиционно сопровождают такие события, — заявил министр иностранных дел Украины. — Было бы глубоко ошибочно сводить все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров наших государств. Факты свидетельствуют о планомерном развитии диалога Украины и США. Я провел телефонный разговор с государственным секретарем США уже в первые недели его пребывания в должности. Вскоре после этого провели разговор и министры обороны Украины и США. Есть абсолютно содержательный и широкий разговор между нашими странами по всему спектру вопросов», — прокомментировал ситуацию Кулеба.

По мнению эксперта, после нескольких решений СНБО назвать украинского лидера нерешительным в борьбе с коррупцией, зарвавшейся олигархией и российским влиянием было бы глупо. Только за последний месяц Владимир Зеленский сделал несколько шагов, о которых его предшественники ранее даже боялись говорить.

«Сигналы, которые мы получаем от американской стороны после принятия этих решений, диаметрально противоположные предположению американских и украинских журналистов. Наши партнеры считают их долгожданными шагами, которые демонстрируют преданность руководства Украины реформам. Поэтому нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов», — отметил глава украинского дипведомства.

Ранее ФАН публиковал мнение Дмитрия Кулебы насчет позорного случая с киевскими дипломатами.