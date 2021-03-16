Лиза Арзамасова свела с ума фанатов пышной грудью и осиной талией

Москва, 16 марта. Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова улетела в Дубай, где наслаждается теплом. Знаменитость радует поклонников нежными фото с отдыха.

Свежим снимком звезда сериала «Папины дочки» поделилась в понедельник. На фото артистка сидит на морском побережье в бикини — оторваться от фигуры, как отметили поклонники артистки, просто невозможно.

«Переходим к водным процедурам», — подписала кадр 25-летняя актриса.

Лиза буквально свела с ума фанатов, показав откровенный снимок. Интернет-пользователи пришли в восторг от точеной фигуры звезды и ее пышной груди.

«Очаровательная романтика!»; «Какая светлая и очаровательная девушка, а самое главное — очень добрый человек. Просто ангелочек»; «Самая настоящая модель»; «Лизонька, вы прекрасны!» — пишут преданные поклонники Арзамасовой в комментариях под фото.

Лиза Арзамасова в прошлом году вышла замуж за тренера по фигурному катанию Илью Авербуха. Влюбленные счастливы в отношениях. Об их романтической связи стало известно только летом прошлого года.