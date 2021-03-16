Чедвик Боузман может получить «Оскар» посмертно, как и Хит Леджер

Лос-Анджелес, 16 марта. Голливудский актер Чедвик Боузман перед смертью снялся в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Он может стать вторым актером в 21 веке, который получит награду «Оскар» посмертно.

Актер умер в августе 2020 года в возрасте 43 лет после тайной четырехлетней борьбы с раком толстой кишки. Он был признан лучшим актером за свою последнюю роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Чедвик сыграл Леви Грина в картине, которая была посвящена Ма Рейни, влиятельной блюзовой певице и бурным сессиям звукозаписи в 1920 годы. Мечты его героя-трубача трагически заканчиваются на принадлежащем белым музыкальном лейбле.

Боузман является первым чернокожим актером, когда-либо номинированным посмертно на премию «Оскар». В 21 веке эту почетную награду после смерти получил только Хит Леджер. Чедвик был номинирован вместе со Стивеном Яном («Минар»), Ризом Ахмедом («Звук металла»), Энтони Хопкинсом («Отец») и Гари Олдманом за («Манк»). Об этом сообщает Mirror.

Ранее актер уже получил несколько различных наград за роль в фильме о Ма Рейни. Среди них «Золотой глобус», «Выбор критиков» и SAG Award.

«Надо сказать вслух, что для тех из нас, кто знает Чеда близко, лично, профессионально. Тех, кого он учил, кому он помог словом, кто учил его — трудно найти праздничное чувство в эти моменты», — сказала жена актера, принимая его премию «Выбор критиков».

Ранее стало известно, что на «Оскар-2021» номинированы две женщины-режиссера и девять цветных актеров.