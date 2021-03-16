«Случай абсолютно аномален»: Михаил Леонтьев вступился за Ефремова

Москва, 16 марта. Журналист Михаил Леонтьев считает, что актера Михаила Ефремова наказали за смертельное ДТП слишком сурово. Хорошим поводом поддержать артиста он назвал вручение премии «Ника».

Ефремова номинировали на премию «Ника» за роль второго плана в фильме «Француз». Актер сыграл отца персонажа по имени Валерий Успенский. Имена лауреатов сразу за 2019 и 2020 годы объявят на предстоящей церемонии.

Многие посчитали номинацию Ефремова неуместной. Но Леонтьев вступился за артиста.

«Я считаю, что эта премия – очень удачный способ проявить человечность, милосердие и поддержать человека. Это не отменяет приговор, но меняет понимание того, как должно и можно жить», — цитирует Леонтьева Kp.ru.

Рассуждая о том, почему люди негативно реагируют на номинацию Ефремова, журналист напомнил, что еще 300 лет назад в «цивилизованных странах» и, в меньшей мере, в России основным развлечением «было хождение на публичные казни».

«Собственно, люди-то не меняются. Я не верю в нравственный прогресс человечества...» — отметил журналист.

Леонтьев уверен, что вынесенное Ефремову наказание чрезмерно сурово. Он напомнил, что между преступным умыслом и преступной небрежностью существует разница, и «наказание должно быть разным». В том, что артиста приговорили к 7,5 лет колонии общего режима, журналист винит адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева.