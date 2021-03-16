Новая схема смс-мошенничества появилась в России

Москва, 16 марта. Новая схема мошенничества заключается в том, что россиянину приходит фальшивое сообщение с извещением о начислении бонусов от государства со ссылкой на поддельный сайт ведомства.

Получателя запугивают, что если он не перейдет по ссылке и не подтвердит получение сообщения, то его ожидает судебное разбирательство, рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева в беседе с РИА Новости.

«За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», — объяснила специалист.

Когда человек переходит на сайт, там его личные и платежные данные собираются аферистами для дальнейшего использования. Подобный метод с псевдовыплатами набрал обороты во время карантина, но сейчас схема становится хитрее, заключила Лазарева.

Недавно россиян в поиске работы предупредили, что активизировались аферисты на рынке труда. Они чаще всего обещают свести соискателя с работодателем, но исчезают, получив необходимую сумму за неоказанные услуги.