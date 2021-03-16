Орландо Блум показался вместе с детьми на Гавайях

Гонолулу, 16 марта. В Сеть утекли фото, на которых раскачанный голливудский актер Орландо Блум гуляет со своими детьми на Гавайях.

На фотографиях заметно, что британец привел себя в форму. Он оделся черную майку и шорты, демонстрируя бицепс и накачанные ноги. Орландо вышел на прогулку вместе с дочерью Дейзи и сыном Флинном. Об этом сообщает Mirror.

Звезда кинофраншизы «Властелин колец» взял с собой рюкзак-кенгуру, куда и поместил свою маленькую дочь, о рождении которой они с певицей Кэти Перри сообщили в августе 2020 года. 10-летний сын от первого брака с Мирандой Керр шел рядом со своим знаменитым отцом. Семейная прогулка началась в солнечный день, Блум надел солнцезащитные очки, однако вскоре ему пришлось раскрывать предусмотрительно взятый зонт.

Ранее Орландо признался, что хотел бы, чтобы первое имя дочери было «папа».

«Я постоянно разговариваю с ней, напеваю ей. Теперь я пою все песни, где есть слово «папа», просто потому, что хочу, чтобы она сказала «папа» прежде чем она скажет что-нибудь еще», — актер поделился мыслями на шоу Грэма Нортона.

Ранее Анфиса Чехова ответила поклонникам на упреки в использовании фотошопа.