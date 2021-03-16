Турция изменила правила въезда в страну. События дня. ФАН-ТВ

США и ЕС не хотят признавать будущие выборы в Сирии Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала международное сообщество не признавать легитимность предстоящих президентских выборов в Сирии. Голосование пройдет весной-летом этого года. Против правления легитимного главы арабской республики Башара Асада выступает и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он уверен, что Евросоюз сохранит санкционный режим против Дамаска, если «продолжатся репрессии в отношении оппозиции и не будет прогресса в урегулировании конфликта». По словам дипломата, Евросоюз якобы хочет «единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства и готов поддержать свободные выборы под наблюдением ООН». Такую враждебную риторику Брюссель и Вашингтон транслируют повсеместно, меняя лишь названия неугодных стран.

Главой МВД США впервые стала коренная американка Сенат американского конгресса утвердил кандидатуру члена палаты представителей Деборы Холэнд на пост министра внутренних дел. Ставленницу президента Штатов Джо Байдена поддержал 51 сенатор, 40 проголосовали против. Таким образом, 60-летняя Холэнд станет первым представителем коренного населения США на посту главы МВД. На своей должности она займется вопросами землепользования, а также будет разрабатывать политику в области изменения климата, предложенную Байденом. Напомним, в США министерство внутренних дел не является силовым ведомством.

Еще четыре страны приостановили вакцинацию AstraZeneca Завидное единодушие проявили власти Германии, Италии, Испании и Франции. В этих странах одновременно приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Европейцы ставят под сомнение ее безопасность после многочисленных случаев образования тромбов у привитых, что зачастую приводит к летальным исходам. Первой страной, которая приостановила использование партии вакцины AstraZeneca, была Австрия. Ее примеру последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария и Румыния.