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9:14 16 Марта 2021
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Турция изменила правила въезда в страну. События дня. ФАН-ТВ

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США и ЕС не хотят признавать будущие выборы в Сирии

Турция изменила правила въезда в страну. События дня. ФАН-ТВ

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала международное сообщество не признавать легитимность предстоящих президентских выборов в Сирии. Голосование пройдет весной-летом этого года. Против правления легитимного главы арабской республики Башара Асада выступает и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он уверен, что Евросоюз сохранит санкционный режим против Дамаска, если «продолжатся репрессии в отношении оппозиции и не будет прогресса в урегулировании конфликта». По словам дипломата, Евросоюз якобы хочет «единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства и готов поддержать свободные выборы под наблюдением ООН». Такую враждебную риторику Брюссель и Вашингтон транслируют повсеместно, меняя лишь названия неугодных стран.

Главой МВД США впервые стала коренная американка

Турция изменила правила въезда в страну. События дня. ФАН-ТВ

Сенат американского конгресса утвердил кандидатуру члена палаты представителей Деборы Холэнд на пост министра внутренних дел. Ставленницу президента Штатов Джо Байдена поддержал 51 сенатор, 40 проголосовали против. Таким образом, 60-летняя Холэнд станет первым представителем коренного населения США на посту главы МВД. На своей должности она займется вопросами землепользования, а также будет разрабатывать политику в области изменения климата, предложенную Байденом. Напомним, в США министерство внутренних дел не является силовым ведомством.

Еще четыре страны приостановили вакцинацию AstraZeneca

Турция изменила правила въезда в страну. События дня. ФАН-ТВ

Завидное единодушие проявили власти Германии, Италии, Испании и Франции. В этих странах одновременно приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Европейцы ставят под сомнение ее безопасность после многочисленных случаев образования тромбов у привитых, что зачастую приводит к летальным исходам. Первой страной, которая приостановила использование партии вакцины AstraZeneca, была Австрия. Ее примеру последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария и Румыния.

Турция изменила правила въезда в страну

Турция изменила правила въезда в страну. События дня. ФАН-ТВ

Новое антиковидное требование отныне предъявляет к своим туристам Турция. Минздрав страны сообщил об обязательном заполнении электронных анкет на сайте ведомства за 72 часа до поездки. Это позволит получить так называемый код здоровья. Анкету в цифровом или распечатанном виде необходимо предъявить при регистрации на рейс, ее также могут проверить на границе. Незаполнение формы или указание ложной информации грозят санкциями вплоть до запрета на въезд в страну. Код здоровья потребуется для визита в торговые центры и госучреждения по всей Турции, а в Стамбуле еще и для посещения кафе, парикмахерских, хамамов, спа- и свадебных салонов, театров и фитнес-центров.