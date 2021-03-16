Ким Кардашьян поделилась эмоциями от финала реалити-шоу «Семейство Кардашьян»

Лос-Анджелес, 16 марта. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что ее семья не ожидала, что их телешоу продлится так долго, и финал будет очень волнительным.

Первый эпизод реалити-шоу «Семейство Кардашьян» вышел 14 октября 2007 года. На 18 марта намечена премьера дебютной серии в 20 сезоне, и он станет последним для телешоу. Пока точно неизвестно, сколько эпизодов будет включено, но источники предполагают, что звездная семья постарается выжать максимум из закрывающегося реалити-шоу.

Ким Кардашьян в интервью для Vogue не смогла обойти стороной вопрос о «Семействе Кардашьян». Об этом сообщает Mirror.

«Это действительно безумие — оглядываться назад и просто осознавать, что прошло 20 сезонов. Это очень много. Просто потому, что мы действительно не ожидали, что все будет продолжаться так долго, мы просто развлекались. Мы искренне любим сниматься вместе, как семья, но я думаю, что мы все счастливы, что дожили до 20 сезонов», — заявила Ким.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян показала архивный кадр после новости о закрытии шоу ее семьи.