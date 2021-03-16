Около 2,2 млрд рублей будет выделено фондом ОМС на лечение онкозаболеваний

Томск, 16 марта. Средства из бюджета Томского фонда ОМС в размере 2,2 млрд рублей будут направлены в 2021 году на оказание онкологической помощи в условиях дневного и круглосуточного стационара. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Директор регионального фонда ОМС Алексей Рудко сообщил, что в этом году было решено выделить на 11 процентов больше средств, по сравнению с прошлым. Это позволит применять при лечении дорогостоящие схемы комбинированной терапии, а также обеспечить пациентов эффективными противоопухолевыми препаратами. Отмечается, что лечение проводится бесплатно по полису ОМС.

В 2020 году онкологическую помощь получили более пяти тысяч человек. Кроме того, в медицинских организациях Томской области 528 пациентам была оказана высокотехнологичная помощь по профилю «онкология».

Ранее ФАН сообщал, что в Томске создана специальная бригада на базе областного онкологического диспансера. Она оказывает выездную медицинскую помощь пациентам, которые ограничены в передвижении.