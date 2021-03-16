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Около 2,2 млрд рублей будет выделено фондом ОМС на лечение онкозаболеваний

Около 2,2 млрд рублей будет выделено фондом ОМС на лечение онкозаболеваний Томск, 16 марта. Средства из бюджета Томского фонда ОМС в размере 2,2 млрд рублей будут направлены в 2021 году на оказание онкологической помощи в условиях дневного и круглосуточного стационара. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Директор регионального фонда ОМС Алексей Рудко сообщил, что в этом году было решено выделить на 11 процентов больше средств, по сравнению с прошлым. Это позволит применять при лечении дорогостоящие схемы комбинированной терапии, а также обеспечить пациентов эффективными противоопухолевыми препаратами. Отмечается, что лечение проводится бесплатно по полису ОМС.

В 2020 году онкологическую помощь получили более пяти тысяч человек. Кроме того, в медицинских организациях Томской области 528 пациентам была оказана высокотехнологичная помощь по профилю «онкология».  

Ранее ФАН сообщал, что в Томске создана специальная бригада на базе областного онкологического диспансера. Она оказывает выездную медицинскую помощь пациентам, которые ограничены в передвижении.

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